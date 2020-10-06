Турнир по киберспорту для заключенных провели в Карелии

В СИЗО-2 прошло соревнование по киберспорту, сообщили в УФСИН Карелии.

Как отмечают в управлении, в условиях содержания под стражей трудно организовать и провести мероприятия, такие, как например турнир по боулингу, однако, современные технологии позволяют создать иллюзию полного погружения в игру посредством использования игровой приставки Xbox Kinect. Бесконтактный сенсорный игровой контроллер отслеживает движения игрока и передает их на экран телевизора. В интерактивной игре одновременно могут принять участие до 3-х игроков, а победитель определяется по количеству набранных очков.

Турнир по киберспорту вызвал повышенный интерес у заключенных, которые соревновались в спортивные стимуляторы (теннис, боулинг).

Подобные соревнования позволяют снять напряжение у осужденных, снизить уровень агрессивности, способствуют гармонизации внутреннего мира, считают в УФСИН Карелии.

Ранее сообщалось, что заключенные в Карелии отметили День пожилого человека конкурсом чтецов и выставкой плакатов.