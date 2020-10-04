Заключенные в Карелии отметили День пожилого человека конкурсом чтецов и выставкой плакатов

Осужденные в исправительной колонии №7 состязались в конкурсах, приуроченных к Дню пожилого человека.

Как рассказали в УФСИН по Карелии, по итогам конкурса плакатов победителем была признана работа отряда №6, второе место заняли работы отрядов №4 и №2.Третье место у отряда №7.

1 октября также завершился конкурс среди осужденных на лучшее исполнение стихов, посвященных "Дню пожилых людей". В творческом состязании приняли участие 6 осужденных из разных отрядов колонии. Конкурсанты в студии кабельного телевидения "Выгозерье" на камеру исполняли произведения русских поэтов, а некоторые из осужденных - собственные стихи, посвященные пожилым людям.

По словам администрации колонии, подобные мероприятия формируют у молодого поколения осуждённых уважение к старшим, а это положительно сказывается на дальнейшее исправление и социализацию заключённых после освобождения.

Ранее заключенный из Карелии представил пейзаж с Онего на всероссийской выставке картин.