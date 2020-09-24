Заключенный из Карелии представил пейзаж с Онего на всероссийской выставке картин

Осужденный из РБ-2 участвует в первой всероссийской выставке картин "Сохрани надежду", сообщили в УФСИН по Карелии.

В здании Минюста России состоялось открытие выставки осужденных "Сохрани надежду", инициатором проведения которой выступил Центр общественных связей ФСИН России. В экспозиции представлено около ста работ – портреты, пейзажи, бытовые зарисовки, натюрморты, абстракции, среди них и картина художника-самоучки, отбывающего наказание в РБ-2 в Карелии. Работа осужденного называется "Карельский простор". На ней изображен берег Онежского озера.

Творческие способности к рисованию у осужденного из "больнички" проявились во время отбывания наказания. Михаил неоднократно принимал участие в различных художественных конкурсах. В 2015 году стал победителем конкурса православной живописи осужденных "Явление" — Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных "Не числом, а смирением". Неоднократно рисовал картины для воспитанников Ладвинского детского дома, а также пробует себя в написании икон.

В открытии выставки приняли участие Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко, директор ФСИН России Александр Калашников, представители законодательной власти, общественные деятели, известные российские художники, кинорежиссеры.

В своем выступлении директор ФСИН России Александр Калашников подчеркнул, что для системы исполнения наказаний художественная выставка работ осужденных – необычное и очень важное мероприятие. В местах лишения свободы содержатся различные категории граждан, некоторые из них приговорены к длительным срокам заключения. Но все эти люди через творчество и приобщение к искусству, имеют возможность расти духовно, осмысливать свою жизни и больше не совершать ошибок. Также директор ФСИН России Александр Калашников рассказал, что в России на территории исправительных колоний работает порядка 740 кружков изобразительного искусства, где занимаются творчеством свыше 8 тысяч осужденных.

Ранее заключенный в Карелии опубликовал в колонии книгу о своей жизни.