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Заключенный в Карелии опубликовал в колонии книгу о своей жизни

Новости. Общество
13:34, 23 Сентября 2020
фото: УФСИН по Карелии
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В исправительной колонии №7 осужденный закончил работу над книгой воспоминаний, сообщили в УФСИН по Карелии.

В издании с "2016" автор поделился с читателями своими воспоминаниями. В основу книги легли 9 разных историй о тех людях, кто был с ним рядом, не побоялся преград и ошибок, сумел перейти от слов к действию и воплотил свои мечты в реальность.

"Я написал эту книгу из глубокого уважения ко всем моим друзьям, соратникам и товарищам, воспоминания о которых мне хотелось бы сохранить в памяти на долгие годы и понять, насколько может быть интересна жизнь, если жить по-настоящему", – рассказал Константин.

Над книгой автор трудился несколько лет, но всего лишь за 1,5 месяца из многочисленных черновых записей от руки сверсталась электронная версия для печати. Константину помогала целая команда осужденных, работающих в студии кабельного телевидения "Выгозерье" и в библиотеке учреждения. Вместе они трудились над дизайном и переплетом издания.

Оформление книги было сделано в чёрно-белом варианте, что, по мнению автора, придаёт некий шарм итоговому изделию, а сознание читателя само раскрасит иллюстрации по своему вкусу. Вторым критерием стал вопрос качества печати. Лазерная черно-белая печать оказалась самой качественной и сложно отличимой от профессиональной офсетной.

Финальным этапом производства стал переплёт готовых материалов в полноценную книгу объемом 176 страниц, практически ничем не уступающую профессионально изготовленной печатной продукции.

Один экземпляр книги осужденный Константин оставил на память в колонии, остальные автор заберёт с собой после освобождения.

Ранее заключенные в Карелии смастерили для своей студии телевидения звукоизоляционную кабину.

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