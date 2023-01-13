Турнир по силовому экстриму прошел в колонии в Петрозаводске

В исправительной колонии №9 заключенные померились силами.

Спортивные мероприятия прошли в ИК-9 в целях приобщения осужденных к занятиям спортом, а также укрепления их физического, психологического и эмоционального здоровья, сообщили в УФСИН Карелии.

Так, осужденные состязались в турнире по силовому экстриму. Он проходил в несколько этапов: первый включал в себя жим гирь и штанги, второй — подтягивания и отжимания на брусьях.

Кроме того, осужденные приняли участие в товарищеском матче по футболу и сыграли в шахматы.

По окончании соревнований участникам, которые проявили себя лучше всех, были вручены грамоты.

Ранее сообщалось, заключенные в РБ-2 в Медвежьегорске поборолись за звания лучших шахматиста и шашиста.