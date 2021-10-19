Турнир по смешанным единоборствам пройдет в Петрозаводске

В Петрозаводске состоится турнир по смешанным единоборствам «Grand Prix MMA Karelia».

6 ноября в Петрозаводске состоится турнир по смешанным боевым искусствам — Grizzly Тime «Grand Prix MMA Karelia». Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Турнир проводится в двух весовых категориях: 65 и 70 кг. Зрители увидят восемь боёв, победители которых примут участие в следующем турнире для выявления финалистов Гран-при. Двое сильнейших бойцов в своих весовых категориях будут биться за пояс Grizzly Тime «Grand Prix MMA Karelia».

Также зрители увидят два рейтинговых боя — тяжеловесов и бойцов в весе до 93 кг.

В турнире примут участие представители различных школ единоборств Дагестана, Бурятии, Петрозаводска, Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Тулы, Пензы, Нижнего Новгорода, Адлера, Воронежа и Таджикистана.

В связи с ограничительными мерами из-за ситуации с коронавирусом, турнир будет проходить в режиме онлайн-трансляции.