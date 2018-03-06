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Новости. Общество
15:32, 06 Марта 2018

Турпоток на границе Карелии и Финляндии заметно сокращается

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За первые два месяца 2018 года границу России и Финляндии пересекли более 1,3 млн человек.

 

По данным Пограничной охраны Финляндии, обнародованных 6 марта, турпоток сократился на 5% в сравнении с январем-февралем 2017 года и на 32% - по сравнению с аналогичным периодом пикового 2013-го, сообщает "Фонтанка". Особенно заметное падение наблюдается на карельских пунктах пропуска: "Ниирала" ("Вяртсиля") и "Куусамо" ("Суоперя"), которые раньше пользовались популярностью у финнов, ездивших за бензином и табаком (-9%), а также на МАПП "Нуйямаа" ("Брусничное"), который до конца марта остался без части пассажиров из-за запрета Минтранса на движение туристических автобусов по дороге вдоль Сайменского канала.

Стало меньше пассажиров и в поездах "Аллегро" и "Лев Толстой" - на железнодорожном пункте пропуска "Вайниккала", по информации ведомства, снижение составило 6%. Всего по железной дороге в Финляндию и обратно перевезли 74 тысячи человек.

Финны ездят в Россию все реже: если в прошлом году их доля в общем пассажиропотоке через границу составляла 24%, то в начале 2018-го она уменьшилась до 23%. Доля россиян, наоборот, выросла на 1%, до 74%.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2018-03-06 18:28:33
Чего финнам делать в этой" Полярной Нигерии" делать?
Беня
2018-03-06 17:13:30
Не нужен им берег Российский ....
Даже финнам у нас дорого
Во как :)
Гость
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