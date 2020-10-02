Тысячи морских животных выбросились на берег на Камчатке (ФОТО)

Следственный комитет по Камчатскому краю начал проверку после массовой гибели морских животных и масштабного загрязнения акватории в районе бухт Авачинского залива, сообщает РИА Новости.

Тысячи морских животных выбросились на Халактырский пляж Камчатки, причиной этого, вероятно, стало химическое загрязнение воды, сообщил РИА Новости врио министра природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков.

Местные жители опубликовали фото и видео с побережья, которое усеяно мертвыми морскими звездами и морскими ежами, очевидцы заметили и погибшего осьминога. Кроме того, в соцсетях написали, что на берегу обнаружили ларгу и нескольких чаек без видимых травм или повреждений. Аналогичная ситуация наблюдается еще на двух пляжах неподалеку.

Фото: aleysk_news

При этом во вторник глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. После купания у местных жителей опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты взяли пробы воды: содержание нефтепродуктов превышает норму в 3,6 раза, фенолов – вдвое. Власти сообщили о загрязнении морской воды, предположительно, техническим маслом. Местным жителям рекомендовали воздержаться от контакта с водой. Природоохранная прокуратура начала проверку.

Кадр: видео @kristy_rozenberg

"Поскольку морские животные были выброшены штормом и в районе бухт Большая и Малая Лагерная Петропавловска-Камчатского, то и там мы отобрали пробы воды. Данные будут в понедельник. Но уже сейчас специалисты говорят, что там повышены нефтепродукты, фенолы. Что это и каков источник - надзорные органы выясняют", - сказал Кумарьков.

Он отметил, что, скорее всего, массовый выброс и гибель морских животных, раздражение на коже у людей, изменение цвета воды связаны между собой.

"Может быть, выброс морских животных был в результате шторма, но массовый характер говорит о том, что это связано с химическим загрязнением. <...> Причинно-следственные связи будут устанавливать надзорные органы", - указал собеседник агентства.

Власти обратились в прокуратуру, терруправление Росрыболовства и управление Росприроднадзора, которые проводят проверку.

Врио министра добавил, что пока Камчатское УГМС подтверждает ранее полученные данные, что на Халактырском пляже есть превышение нормы нефтепродуктов в 4 раза и фенолов в 2,5 раза.

Следственный комитет по Камчатскому краю начал проверку после массовой гибели морских животных и масштабного загрязнения акватории в районе бухт Авачинского залива, сообщает РИА Новости. В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, в прибрежные воды из неустановленного источника попали нефтяные углеводороды и фенолы в повышенной концентрации.