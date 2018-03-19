ФОТО, ВИДЕО: Тысячи жителей Петрозаводска пришли послушать Костюшкина и посмотреть Битву салютов

После закрытия избирательных участков 18 марта жителей карельской столицы пригласили на митинг-концерт на главную площадь города.

Праздничные мероприятия были посвящены четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией. По данным МВД, на площади Кирова собралось порядка 10 тысяч человек.

Для горожан и гостей столицы Карелии была подготовлена концертная программа и бесплатные угощения. С годовщиной Крымской весны поздравил собравшихся и всех жителей Карелии глава республики Артур Парфенчиков. Горожан также поздравили известные жители республики, а затем на сцену вышел популярный певец Стас Костюшкин.

После концерта петрозаводчане смогли насладиться грандиозным салютом под названием "Огни России".

О том, как это было, - в нашем фоторепортаже, а также смотрите видео: концерт и салют.