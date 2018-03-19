Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:24, 19 Марта 2018

ФОТО, ВИДЕО: Тысячи жителей Петрозаводска пришли послушать Костюшкина и посмотреть Битву салютов

По теме

Группировку сил для тушения лесных пожаров увеличили в Карелии
19.03.18 12:45
Технологии МегаФон приходят в карельскую глубинку: сеть 4G запущена еще в трех поселках республики
19.03.18 12:24
В Петрозаводске снова будут травить крыс
19.03.18 12:11
Все новости
Загрузка...

После закрытия избирательных участков 18 марта жителей карельской столицы пригласили на митинг-концерт на главную площадь города.

Праздничные мероприятия были посвящены четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией. По данным МВД, на площади Кирова собралось порядка 10 тысяч человек.

Для горожан и гостей столицы Карелии была подготовлена концертная программа и бесплатные угощения. С годовщиной Крымской весны поздравил собравшихся и всех жителей Карелии глава республики Артур Парфенчиков. Горожан также поздравили известные жители республики, а затем на сцену вышел популярный певец Стас Костюшкин.

После концерта петрозаводчане смогли насладиться грандиозным салютом под названием "Огни России".

О том, как это было, - в нашем фоторепортаже, а также смотрите видео: концерт и салют.

По теме

Группировку сил для тушения лесных пожаров увеличили в Карелии
19.03.18 12:45
Технологии МегаФон приходят в карельскую глубинку: сеть 4G запущена еще в трех поселках республики
19.03.18 12:24
В Петрозаводске снова будут травить крыс
19.03.18 12:11
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-19 13:06:31
Крым наш ! Только вот у большей части собравшейся биомассы нету денег на отдых в Крыму. Пусть хоть на площади попляшут, почувствуют свое величие
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2018, 11:01
Жизнь "под снос"
15.03.2018, 12:26
У руководителя Пенсионного фонда Карелии изъяли три охотничьих ружья
14.03.2018, 16:54
В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового внедорожника Lada
18.03.2018, 09:05
Первые нарушения зафиксированы на выборах Карелии
13.03.2018, 12:46
ВИДЕО: Водители подрались на кольце в Петрозаводске
14.03.2018, 07:15
В Петрозаводске битвой салютов, кашей и морсом заманивают 18 марта на митинг-концерт

Аналитика

18.03.2018 16:39
Политкухня
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 5
В Петрозаводске доверенные лица кандидатов в президенты РФ, члены политических партий поделились своими мыслями о явке в Карелии и избирательной кампании в целом.
Каждый голос – решающий 2
16.03.2018 15:40
"Все меры озвучить не могу, но будем готовы" 1
15.03.2018 12:06
Алексей Бахилин: "Избиратель у нас – требовательный" 3
15.03.2018 11:06
Жизнь "под снос" 5
14.03.2018 11:01
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:09
Без политики
Белорусская офтальмология дает фору Карелии
Наш соотечественник предприниматель из Литвы Олег Ковригин, который приехал в Карелию с желанием создать в нашей республике лучшую офтальмологию в России, пригласил журналистов трех ведущих карельских изданий в Белоруссию, чтобы показать, как там работают построенные им офтальмологические центры.
Как я к Путину ездила 12
07.03.2018 13:27
Карелии грозит биатлонный бум? 2
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
архив чтиво

Медиа

Битва салютов в Петрозаводске
Сегодня 10:22
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»