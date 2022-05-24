Осторожно! У аэродрома в Карелии бродит медведица с медвежонком (ВИДЕО)

Водители в Кеми предупреждают, что у аэродрома вдоль трассы ходит медведица с медвежонком.

В паблике «Подслушано/Кемь» опубликовано видео, на котором водитель запечатлел, как 23 мая в 22.00 вдоль трассы, недалеко от аэродрома, гуляли медведица и медвежонок.

«Будьте бдительны, не выходите из машины при встрече с дикими животными и ни в коем случае не кормите их», — написал автор видео.

Ранее сообщалось, что медведица и два маленьких медвежонка вышли на трассу в Кемском районе, недалеко от поселка «14 км дороги Кемь-Калевала».