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У арестованного экс-главы Минтранса Карелии обнаружили особняк за 40 млн рублей и коллекцию швейцарских часов

Новости. Общество
12:00, 25 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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При обыске в особняке, который обвиняемый во взятке бывший министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов построил под Петербургом, изъяли коллекцию дорогих швейцарских часов.

Напомним, Алексей Кайдалов стал первым министром действующего правительства республики, которого арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В настоящее время он находится в следственном изоляторе. Между тем, "Столице на Онего" стали известны детали тех мероприятий, которые проводились в отношении Кайдалова правоохранительными органами.

Как нам удалось узнать, обыск был проведен и в построенном Кайдаловым особняке. Расположен он в очень престижном месте – в городе Павловске под Санкт-Петербургом, в коттеджном поселке "Онегин-парк".

Стоимость построенного Кайдаловым особняка наши эксперты оценили примерно в 40 миллионов рублей. И это без учета стоимости земли, которая в этом месте очень дорогая.

Во время проведенного в коттедже обыска, в присутствии супруги Кайдалова, здесь были изъяты пять швейцарских часов торговых марок класса "люкс" Breguet и Vacheron Constantin, которые считаются одними из самых дорогих. Стоимость таких часов, по данным официальных сайтов торговых марок, начинается от сотен тысяч рублей и доходит до 500 тысяч долларов. Но есть и более дорогие модели.

Подробности о красивой жизни Кайдалова читайте здесь.

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