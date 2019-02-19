У должника в Карелии арестовали склад за 300 тысяч рублей

Житель Кондопожского района погасил долг из-за страха потерять имущество, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Мужчина задолжал 75 тысяч рублей за аренду. Он не был официально трудоустроен, ликвидное имущество по адресу его проживания выявлено не было.

Должника ограничили в праве выезда за пределы РФ, судебным приставом было вынесено постановление об аресте денег на его счете в банке, а также произведен арест телефона и склада за 300 тысяч рублей.

Реальная угроза лишиться собственности побудила мужчину погасить задолженность в полном объеме.

