У Ефремова нарушилась речь и онемели конечности

Стал известен диагноз актера Михаила Ефремова, которого госпитализировали на прошлой неделе из зала суда.

Врачи после госпитализации актера обнаружили у него хроническую обструктивную болезнь легких, заявил в понедельник его адвокат Эльман Пашаев. Об этом пишет РИА Новости.

"У него было нарушение речи, онемели конечности. "Скорая", которая приехала к нему в суд, диагностировала у Ефремова острое нарушение кровяного обращения. После, в больнице, этот диагноз подтвердился. У него также была диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких, это очень серьезное заболевание", - заявил адвокат в ходе рассмотрения жалобы на продление домашнего ареста Ефремова.

В минувший вторник Ефремова отправили на "скорой" в больницу прямо с заседания Пресненского суда Москвы. Пашаев впоследствии заявил, что актеру диагностировали инсульт, однако документы из больницы и суда на этот счет не оглашались из-за врачебной тайны.

В выходные Ефремова выписали из больницы, прописав постельный режим. Впрочем, завтра, во вторник, актер собирается присутствовать на заседании, отмечал Пашаев.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.

Сын погибшего в ДТП Захарова потребовал от Ефремова 6,5 миллиона рублей.