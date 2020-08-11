Сын погибшего в ДТП Захарова потребовал от Ефремова 6,5 миллиона рублей

К актеру Михаилу Ефремову подали первый иск о компенсации за смертельное ДТП.

Об этом РИА Новости сообщил адвокат пострадавшей стороны Сергей Аверцев. По его словам, старший сын погибшего Сергея Захарова требует 6,5 миллиона рублей. Иск заявили сегодня, во время очередного судебного заседания по делу.

В иске, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, сын погибшего Виталий заявил, что его личную трагедию защита Ефремова превратила "в шоу масштаба всей страны". Он также цитирует адвоката артиста Эльмана Пашаева, который назвал своего подзащитного одним "из самых высокооплачиваемых актеров в России". Согласно документу, размер компенсации должен быть сопоставим с месячным доходом виновника аварии.

Напомим, 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.

Согласно экспертизе, в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже в его крови обнаружили следы наркотиков.

Через несколько дней Ефремов выпустил видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего, но родственники Захарова не приняли извинения и отказались от денежной компенсации. Вскоре защитник актера заявил, что собрал достаточно доказательств его невиновности, и пообещал сенсацию на суде.

На прошлой неделе начались слушания по делу. Во время них Ефремов отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит.

Артист находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.