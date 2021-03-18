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У главы Петрозаводска Ирины Мирошник появится первый заместитель

Новости. Общество
15:05, 19 Марта 2021
фото: © сайт ФССП/r66.fssp.gov.ru
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Эту должность, вероятно, займет первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Карелии Инна Колыхматова.

Как стало известно "Столице на Онего", уже с понедельника, 22 марта, у сити-менеджера Петрозаводска Ирины Мирошник, вероятно, появится первый заместитель. По неофициальной информации, им может стать первый заместитель министра имущественных и земельных отношений (МИЗО) Карелии, 41-летняя Инна Колыхматова.

Ранее она работала в должности заместителя руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, а позднее – на аналогичной должности в УФССП по Московской области. При этом в обоих случаях ее руководителем был Сергей Щебекин, которого Артур Парфенчиков 1 октября 2017 года назначил министром имущественных и земельных отношений Карелии, а с 18 марта 2020 года – министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики.

Напомним, что должность первого заместителя главы Петрозаводска вакантна с 2016 года, когда Ирину Мирошник назначили главой города. В какой-то момент рассматривался вариант, что этот пост займет зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев. Однако это назначение по каким-то причинам не состоялось.

Но теперь, по неофициальной информации, республиканские власти хотят видеть первым заместителем Ирины Мирошник "своего человека" Инну Колыхматову.

Мы позвонили самой Инне Сергеевне и напрямую спросили, действительно ли она уже в будущий понедельник приступит к работе в должности первого заместителя Ирины Мирошник. Тем более что, по нашим данным, в городской администрации для нее уже подготовлен отдельный кабинет.

- Пока я никак не комментирую эту информацию, - ответила Инна Колыхматова. – Можете позвонить мне в понедельник и тогда я скажу, где нахожусь.

Известно, что пятилетние полномочия Ирины Мирошник на должности главы Петрозаводска заканчиваются уже 20 апреля. После этого, по информации источника в карельском правительстве, Инну Колыхматову могут назначить и.о. главы Петрозаводска.

Что касается Ирины Мирошник, то новое место работы для нее, похоже, уже приготовлено. Как сообщили нам в окружении самой Ирины Юрьевны, ей предложено возглавить Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по нашей республике – Карелиястат.

Как журналисту "Столицы на Онего" сообщили в этом ведомстве, многолетнему руководителю Карелиястата Сергею Васильеву 4 декабря прошлого года исполнилось 65 лет. И поскольку это предельный возраст пребывания на государственной службе, Сергей Борисович вышел на пенсию, и с тех пор должность руководителя ведомства остается вакантной. Сейчас его обязанности исполняет заместитель Людмила Король.

Выяснилось, что в Карелиястате уже слышали о возможном назначении Ирины Мирошник его руководителем, но никак это не прокомментировали.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-03-19 16:20:17
Без всяких пятничных видеотчетов научит родину любить .
alysakrysa homka
2021-03-19 16:15:12
Карелия? нет Коллектория республика , столица Петоприставск.
Сеня
2021-03-19 16:13:32
Хм Не Карелия , а помойка , собрали всю ерунду из России.
МЛТ ни прокурора , ни фед.инспектора . ни ФСБ никого нет . Один Парфенчиков остался . Ну развалится же регион и ПТЗ с такими кадрами , не до такой же степени в маразм впадать .
кир
2021-03-19 16:04:47
А-ля Вася. Поклонская тоже уходит.
Goxa
2021-03-19 16:04:45
Из крайности в крайность
Элла
2021-03-19 15:55:05
Печально, хотя теперь какая разница? Умных хозяйственников давно уже разогнали, потому хоть пристав, хоть учитель, всё одно : по "звонку сверху будут работать", да и приехали почти уже...
Лана Текучева
2021-03-19 16:09:04
Элла,

Печалька, однако! :)
David .
2021-03-19 15:55:02
Прямо можно уже название менять " Первая республика приставов"! Какая все таки удивительно емкая специальность , позволяет разбираться от медицины до ....
Сеня
2021-03-19 16:16:34
David ., хм . смешно ?? А тебе здесь жить, и дети здесь и внуки .
zanoza
2021-03-19 15:52:28
Приставов бывших не бывает, однако. Очередной пристав приставлен к первому лицу города, это обычно плохо кончается.
карел
2021-03-19 15:57:44
zanoza, точно с ума сошёл прокурор-пристав .
нетюлень
2021-03-19 15:51:50
Без меня меня обженят, без меня и разведут. Не привыкать.
ромео
2021-03-19 15:42:21
ширшинцы нервно курят
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