У главы Петрозаводска Ирины Мирошник появится первый заместитель

Эту должность, вероятно, займет первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Карелии Инна Колыхматова.

Как стало известно "Столице на Онего", уже с понедельника, 22 марта, у сити-менеджера Петрозаводска Ирины Мирошник, вероятно, появится первый заместитель. По неофициальной информации, им может стать первый заместитель министра имущественных и земельных отношений (МИЗО) Карелии, 41-летняя Инна Колыхматова.

Ранее она работала в должности заместителя руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, а позднее – на аналогичной должности в УФССП по Московской области. При этом в обоих случаях ее руководителем был Сергей Щебекин, которого Артур Парфенчиков 1 октября 2017 года назначил министром имущественных и земельных отношений Карелии, а с 18 марта 2020 года – министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики.

Напомним, что должность первого заместителя главы Петрозаводска вакантна с 2016 года, когда Ирину Мирошник назначили главой города. В какой-то момент рассматривался вариант, что этот пост займет зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев. Однако это назначение по каким-то причинам не состоялось.

Но теперь, по неофициальной информации, республиканские власти хотят видеть первым заместителем Ирины Мирошник "своего человека" Инну Колыхматову.

Мы позвонили самой Инне Сергеевне и напрямую спросили, действительно ли она уже в будущий понедельник приступит к работе в должности первого заместителя Ирины Мирошник. Тем более что, по нашим данным, в городской администрации для нее уже подготовлен отдельный кабинет.

- Пока я никак не комментирую эту информацию, - ответила Инна Колыхматова. – Можете позвонить мне в понедельник и тогда я скажу, где нахожусь.

Известно, что пятилетние полномочия Ирины Мирошник на должности главы Петрозаводска заканчиваются уже 20 апреля. После этого, по информации источника в карельском правительстве, Инну Колыхматову могут назначить и.о. главы Петрозаводска.

Что касается Ирины Мирошник, то новое место работы для нее, похоже, уже приготовлено. Как сообщили нам в окружении самой Ирины Юрьевны, ей предложено возглавить Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по нашей республике – Карелиястат.

Как журналисту "Столицы на Онего" сообщили в этом ведомстве, многолетнему руководителю Карелиястата Сергею Васильеву 4 декабря прошлого года исполнилось 65 лет. И поскольку это предельный возраст пребывания на государственной службе, Сергей Борисович вышел на пенсию, и с тех пор должность руководителя ведомства остается вакантной. Сейчас его обязанности исполняет заместитель Людмила Король.

Выяснилось, что в Карелиястате уже слышали о возможном назначении Ирины Мирошник его руководителем, но никак это не прокомментировали.