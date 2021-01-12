Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жительница Карелии 8 января зашла в лес и не вернулась (ФОТО) 10
12.01.2021 13:28
Аномально холодная погода придет в Карелию
12.01.2021 14:35
Земельный участок под школу в районе жилой застройки "Город у воды" предоставят бесплатно
12.01.2021 13:20
Найден мужчина, пропавший в Петрозаводске в новогодние праздники 2
12.01.2021 12:04
Ученые объяснили, чем особенно опасны электронные сигареты и вейп 2
12.01.2021 21:05

У коттеджного городка в Петрозаводске начали строить детсад (ФОТО)

Новости. Общество
08:05, 13 Января 2021
фото: с официальной страницы главы Карелии Артура Парфенчикова
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о строительстве детских дошкольных учреждений в республике.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков подвел первые итоги реализации в Карелии национальных проектов. Начал с детских садов.

Благодаря нацпроекту "Демография» в республике уже создано более 1600 мест для дошкольников, отметил глава Карелии.

- В 2020-м мы построили три садика: два в Петрозаводске и один в Чалне. Городские сады уже оснащены всем необходимым и начнут работать после получения всех необходимых разрешительных документов. В Чалне предстоит закупить оборудование и также получить лицензию.

- В селе Заозерье детский сад на 200 мест уже открылся. В конце прошлого года мы завершили его оснащение всем необходимым и получили документы, разрешающие работу учреждения.

- Началось строительство еще двух детсадов: на улице Хейкконена в Петрозаводске и в Сортавале. Оба должны быть возведены к осени текущего года.

- Администрация Петрозаводска выкупила здание детсада, построенного несколько лет назад в микрорайоне "Древлянка-8". Сейчас все предписания надзорных органов устранены, здание полностью отвечает современным требованиям, которые предъявляются детским садам.

- Удалось возобновить работы по строительству детского сада на 200 детей в поселке Ильинский Олонецкого района. Этому предшествовали расторжение контракта с предыдущим подрядчиком, новый конкурс, доработка проекта. Компания "КСМ" должна завершить все строительные работы к осени этого года.

- Будет построен и детский сад в поселке Ляскеля Питкярантского района, он рассчитан на 110 детей. Конкурс на проведение работ выиграла компания "СК ГАРАНТ".

- Продолжаются работы по строительству садика на Ключевой в Петрозаводске, где строители уже возводят первый этаж. Садик сможет принять 280 ребят.

- Отдельный вопрос – по садику на улице Ленинградской в Петрозаводске. В январе республиканский Центр гигиены и эпидемиологии должен провести экспертизу. После того, как будет получено положительное заключение, начнется процедура лицензирования.

- В планах еще один сад в столице Карелии, на улице Чехова. Сейчас завершается его проектирование. Также очень нужен садик в поселке Мелиоративном Прионежского района. Будем строить с учётом перспектив развития посёлка.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-01-13 10:13:41
На Ключевой детскому саду быть ! Несмотря на визги протестунов. Офф, я правильно сказал ?
Бритва
2021-01-13 09:58:23
опять коммент подтерли, .........
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.01.2021, 11:06
Супер-техника брошена на поиски мальчика, после пропажи которого в Карелии возбудили дело об убийстве
06.01.2021, 13:07
В новом районе Петрозаводска течет речка из дерьма (ФОТО, ВИДЕО)
07.01.2021, 14:34
Магазины вместо спортзалов продолжают открываться в физкультурном центре "Ягуар" в Петрозаводске (ФОТО)
08.01.2021, 08:54
Парфенчиков продлил каникулы для младшеклассников и "дистант" для остальных учащихся
11.01.2021, 12:22
Туристы заплатили за пять дней в Карелии почти миллион рублей
11.01.2021, 16:25
Минздрав Карелии услышал мольбу жительницы Сегежи и пришел на помощь

Аналитика

12.01.2021 16:23
Капитал
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
Депутаты предпочли обойтись без "пертурбаций" с бюджетом 2
12.01.2021 16:20
"Город у воды" начнется со школы
12.01.2021 12:10
Общественному оку закрывают веки 1
11.01.2021 16:05
Особенный 2020-й: итоги года с Элиссаном Шандаловичем
04.01.2021 10:30
Вся аналитика

Чтиво

11.01.2021 11:50
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 7
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»