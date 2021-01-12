У коттеджного городка в Петрозаводске начали строить детсад (ФОТО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о строительстве детских дошкольных учреждений в республике.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков подвел первые итоги реализации в Карелии национальных проектов. Начал с детских садов.

Благодаря нацпроекту "Демография» в республике уже создано более 1600 мест для дошкольников, отметил глава Карелии.

- В 2020-м мы построили три садика: два в Петрозаводске и один в Чалне. Городские сады уже оснащены всем необходимым и начнут работать после получения всех необходимых разрешительных документов. В Чалне предстоит закупить оборудование и также получить лицензию.

- В селе Заозерье детский сад на 200 мест уже открылся. В конце прошлого года мы завершили его оснащение всем необходимым и получили документы, разрешающие работу учреждения.

- Началось строительство еще двух детсадов: на улице Хейкконена в Петрозаводске и в Сортавале. Оба должны быть возведены к осени текущего года.

- Администрация Петрозаводска выкупила здание детсада, построенного несколько лет назад в микрорайоне "Древлянка-8". Сейчас все предписания надзорных органов устранены, здание полностью отвечает современным требованиям, которые предъявляются детским садам.

- Удалось возобновить работы по строительству детского сада на 200 детей в поселке Ильинский Олонецкого района. Этому предшествовали расторжение контракта с предыдущим подрядчиком, новый конкурс, доработка проекта. Компания "КСМ" должна завершить все строительные работы к осени этого года.

- Будет построен и детский сад в поселке Ляскеля Питкярантского района, он рассчитан на 110 детей. Конкурс на проведение работ выиграла компания "СК ГАРАНТ".

- Продолжаются работы по строительству садика на Ключевой в Петрозаводске, где строители уже возводят первый этаж. Садик сможет принять 280 ребят.

- Отдельный вопрос – по садику на улице Ленинградской в Петрозаводске. В январе республиканский Центр гигиены и эпидемиологии должен провести экспертизу. После того, как будет получено положительное заключение, начнется процедура лицензирования.

- В планах еще один сад в столице Карелии, на улице Чехова. Сейчас завершается его проектирование. Также очень нужен садик в поселке Мелиоративном Прионежского района. Будем строить с учётом перспектив развития посёлка.