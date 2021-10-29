У мемориала жертвам политических репрессий в Петрозаводске вспомнили расстрелянных в Сандармохе

Жители Карелии присоединились к всероссийской акции чтения имен репрессированных.

У мемориала жертвам политических репрессий на Зарецком кладбище Петрозаводска утром 29 октября собрались жители карельской столицы, чтобы вспомнить тех, кто был расстрелян в годы сталинского террора. Собравшиеся присоединились к всероссийской акции чтения имен репрессированных.

Сменяя друг друга, горожане зачитали не только имена и годы жизни погибших, но и даты их расстрела и посмертной реабилитации. В этом году участники всероссийской акции в Петрозаводске вспомнили тех, кто был уничтожен сотрудниками НКВД в урочище Сандармох в окрестностях города Медвежьегорска в 1937-1938 годах. Всего в Сандармохе было расстреляно более 6 тысяч человек.