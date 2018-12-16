"У меня есть все, удостоверение, награды. А толку с этих наград?"

Как в Карелии безнаказанно издеваются над старушкой - ветераном труда, малолетним узником лагерей Великой Отечественной войны.

"Я сидела на кухне, дверь приоткрылась, протянулася рука. А сын стоял там, у дверей. Кто-то потянул его. Я думаю, так, интересненько, кто же его так? – не зашел, а потянул. Ну, я выхожу, стоит Александр М. пьяный уже, он военный, и второй паренек военный, и бьет сына. Я, конечно, стала заступаться. Я говорю: "Ууу, да ты еще пьяный! Какое имеешь право?!" А он меня как ударил! Я, ребята, не помню, как упала. По голове ударил", - рассказывает Анна Ефимовна про этот чудовищный случай, который произошел в деревне Ужесельга днем 8 ноября.

Почему в Ужесельге избивают старушек, читайте здесь.