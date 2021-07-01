У мужчины, расплатившегося «билетом банка приколов» в церкви Карелии, обнаружили наркотики

Жителя Мурманска, купившего свечи и церковную утварь в Медвежьегорске за «билет банка приколов», ждет обвинение по двум статьям, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Медвежьегорского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Мурманска, обвиняемому в мошенничестве и хранении наркотиков.

Ранее мы писали о том, как мужчина, проезжая из Санкт-Петербурга в Мурманскую область, сделал в июле 2020 года остановку в Медвежьегорске, где в церковной лавке приобрел религиозный товар на сумму 1870 рублей, расплатившись «билетом банка приколов». Продавец отдала ему сдачу в размере 3130 рублей.

Когда продавец обнаружила, что ее обманули, злоумышленник уже скрылся с места преступления.

Полицейские задержали мошенника, и при досмотре у него был обнаружен наркотик, ранее приобретенный в Мурманской области.

Обвиняемый признал вину в совершении преступлений и добровольно возместил ущерб религиозной организации.

Уголовное дело направлено в Медвежьегорский районный суд для рассмотрения по существу.