Гость рубрики "Кофе со сливками" - директор строительной компании "Баренц Групп" Илья Гаврюшев рассказал, как создал в Петрозаводске фабрику решений квартирного вопроса.

"Мы понимаем, что квартирный вопрос – это больной вопрос, и это всегда стресс, боязнь потерять деньги, выбрать не то жилье, не тот район и т.д. И стараемся сделать все, чтобы освободить человека от этого стресса, - рассказывает Илья Гаврюшев. - Вы приходите, мы выслушиваем ваши потребности, оцениваем ваши ресурсы, и смотрим, что можем предложить. Каждая сделка уникальная для нас. Мы помним каждого клиента. У нас не бывает, чтобы вы принесли деньги и ушли, о вас забыли. Нет, это танец, который мы танцуем с вами вместе до конца. Ведь многие люди даже не верят, что могут переехать в новую квартиру, и только познакомившись с нами и посмотрев все предложения, спектр которых у нас очень широк, понимают, что это возможно.

Когда человек попадает в нашу орбиту, он получает комплексное обслуживание на много лет. Он купил маленькую квартиру, потом у него подросли дети, погасилась ипотека за первое жилье, он может нам его отдать, встать в очередь на новую квартиру, он может поменять район и т.д.

Для нас особенно ценные клиенты это те, которые приходят второй, третий, четвертый раз. У нас даже есть клиент, который купил порядка десяти квартир. Для нас такие люди – это показатель того, что мы все делаем правильно.

Сотрудники "Баренц Групп" получают огромное удовольствие от работы, потому что мы меняем к лучшему жизнь других людей. По большому счету, мы – это фабрика счастья. У нас и слоган такой: "Квартиры для счастливых людей". Ведь новое жилье – это не просто стены. Это любовь, доверие, спокойствие и взаимопонимание в семье, это новая жизнь, желание смотреть в завтрашний день, расти и развиваться. И нам приятно, что наши клиенты – это молодые семьи, которые только образуются, или люди, которые уже живут вместе, но расширяются. Ведь новая квартира – это всегда новая жизнь и новое дыхание».

Подробнее читайте в авторской рубрике Натальи Захарчук "Кофе со сливками".