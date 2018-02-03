09:33, 03 Февраля 2018
У погранохраны Финляндии станет больше работы во время чемпионата мира по футболу в России
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Министр внутренних дел Паула Рисикко встретилась в Москве с главой ФСБ России Александром Бортниковым.
На переговорах были обсуждены актуальные темы, касающиеся приграничного сотрудничества и совместных действий по борьбе с преступностью. Стороны отметили, что ситуация на финляндско-российской границе спокойная, и сотрудничество по борьбе с преступностью развивается успешно, пишет Yle.
На встрече был также заслушан доклад российских органов безопасности о подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года.
- Футбольные туристы делают спортивное мероприятие успешным, но они также увеличивают поток через границу. Финская погранохрана и полиция проинформированы на этот счет, и они готовы к мировому первенству, - заявила Рисикко.
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