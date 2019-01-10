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Новости. Происшествия
10:13, 10 Января 2019
фото: Александр Талья

У попавшего в ДТП карельского общественника исчезли деньги и документы

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Пострадавший в аварии потребовал от главы МВД и прокурора Карелии провести расследование произошедшего.

Известный в Приладожье гражданский активист, член Общественного лесного совета поселка Тиурула Лахденпохского района Анатолий Ангелов пострадал в Новый год в дорожном происшествии, однако, как утверждает сам Ангелов, карельская полиция не предпринимает никаких действий для того, чтобы разобраться в случившемся. По словам активиста, он был сбит машиной в своем поселке еще первого января, и до сих пор сотрудники ГИБДД не опросили под протокол ни самого пострадавшего, ни его супругу. Более того, во время госпитализации общественника странным образом исчезли все имевшиеся у него деньги и документы, о чем супруга Ангелова сообщила в правоохранительные органы.

Последствия дорожно-транспортного происшествия оказались для гражданского активиста весьма серьезными. Как заявил "Столице на Онего" еще один член Общественного лесного совета поселка Тиурула Александр Талья, мужчину отправили сегодня утром на операцию в Петрозаводск. "Повезли без документов и сопровождающего", - сказал Талья.

Он также передал редакции копию обращения Анатолия Ангелова министру внутренних дел Карелии Дмитрию Сергееву и прокурору республики Карену Габриеляну с просьбой провести расследование всех обстоятельств произошедшего в поселке Тиурула. Вот, в частности, что говорится в этом обращении:

"Никаких документов о том, что я пострадал в ДТП, не говоря уже о возбуждении уголовного дела, у нас не имеется. Виновник аварии, питерский родственник кого-то из жителей поселка Тиурула, уже уехал домой, без элементарных извинений. После того, как сотрудник полиции сфотографировал мой паспорт, предъявленный супругой, меня увезли на скорой помощи (фельдшер Горюнова Т.М., п.Хийтола) в Лахденпохскую больницу. По дороге "потерялись" все деньги и документы с барсеткой, висевшей у меня на шее (паспорт, медицинский полис, водительские права, справка ВТЭК об инвалидности), до Сортавала они не доехали. Подобный случай с потерей документов на этой скорой уже был год назад с жителем п.Тиурула Федором Сафроновым. Никаких результатов работы полиции по заявлению моей супруги о пропаже документов (кроме опроса участковым) нет".

Примечательно, что дорожно-транспортное происшествие в поселке Тиурула, в котором пострадал общественник Анатолий Ангелов, попало в сводки ГИБДД Карелии. Однако в них утверждалось, что автомобиль сбил "пешехода, жителя Пензенской области".  

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