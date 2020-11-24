У посольства России в Берлине открылась фотовыставка, посвященная Юрию Дмитриеву

Вернисаж оказался приурочен к началу нового рассмотрения уголовного дела исследователя сталинских репрессий в городском суде Петрозаводска.

В Берлине открылась фотовыставка "Сторож истории", посвященная известному исследователю сталинских репрессий из Карелии Юрию Дмитриеву, который сейчас находится под арестом по обвинению в педофилии. Вернисаж состоялся на бульваре Унтер-ден-линден у здания посольства России. Открытие выставки, автором которой стала журналист и режиссер из Санкт-Петербурга Светлана Кульчицкая, оказалось приурочено к началу нового рассмотрения уголовного дела Юрия Дмитриева в городском суде Петрозаводска. В сентябре с этой выставкой могли познакомиться жители карельской столицы в арт-пространстве Agriculture Club.

Напомним, в конце сентября Верховный суд Карелии приговорил Юрия Дмитриева к 13 годам лишения свободы по обвинению в действиях сексуального характера по отношению к его приемной дочери. Судья Верховного суда Алла Раць также отменила оправдательные решения городского суда Петрозаводска по ранее выдвинутым против Дмитриева обвинениям в детской порнографии и незаконном хранении оружия и направила уголовное дело исследователя сталинских репрессий на новое рассмотрение.