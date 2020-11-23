Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Артур Парфенчиков: нечестные действия подрядчиков повлекут за собой серьезную ответственность 7
23.11.2020 14:07
Минстрой разъяснил позицию о временной отмене взносов за капремонт в Карелии 13
23.11.2020 13:07
В Карелии работающих пенсионеров старше 65 лет в транспорт пустят только со справкой 7
23.11.2020 19:32
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии 5
23.11.2020 14:53
"Идет война" 22
23.11.2020 12:12
Названы победители голосования по благоустройству территорий в Петрозаводске в 2021 году
23.11.2020 12:30

В городском суде Петрозаводска началось новое рассмотрение "дела Дмитриева"

Новости. Общество
11:42, 24 Ноября 2020
фото: ©Столица на Онего
Загрузка...

Обвиняемого в детской порнографии исследователя сталинских репрессий защищает адвокат Виктор Ануфриев, который не смог участвовать в рассмотрении апелляционных жалоб в сентябре.

В городском суде Петрозаводска утром 24 ноября началось новое рассмотрение уголовного дела Юрия Дмитриева. Процесс ведет судья Екатерина Хомякова, для защиты Дмитриева в столицу Карелии приехал адвокат Виктор Ануфриев, который не смог в конце сентября участвовать в заседании Верховного суда республики, приговорившего известного исследователя сталинских репрессий к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери. Кроме того, суд отправил "дело Дмитриева" на новое рассмотрение по тем обвинениям, по которым он был прежде оправдан – в изготовлении порнографии и хранении оружия.

Как и прежние слушания, процесс проходит в закрытом режиме. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции приставы пропускают в здание городского суда только участников процесса. Тем не менее, у входа в суд собрались друзья и знакомые Юрия Дмитриева из Петрозаводска, Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.  

22 июля 2029 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по  выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска. В свою очередь, сам Дмитриев направил кассационную жалобу на решение Верховного суда Карелии, но ее дважды отказались принять из-за недочетов в оформлении.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой

Аналитика

23.11.2020 15:00
Политкухня
Конституцию Карелии перекроят по федеральным лекалам 4
Подготовленный карельскими парламентариями пакет поправок в Основной закон республики не стал "по-настоящему народным документом".
"Идет война" 22
23.11.2020 12:12
Торфяной щит для Онего 1
20.11.2020 15:17
УФНС по Карелии: уплата налогов должна быть неизбежной, но комфортной
20.11.2020 14:23
Пиявки – маленькие чудо-лекари
19.11.2020 14:24
Вся аналитика

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»