У ребенка в Карелии выявили болезнь вейперов

Ребенок в Карелии поступил в больницу с аппендицитом и вдруг начал задыхаться.

Врачей наркологического диспансера Карелии периодически приглашают для консультации к юным пациентам, которые находятся на лечении в детской республиканской больнице.

Специалисты диспансера рассказали об одной из самых распространенных проблем в последнее время — о последствиях курения (парения) вейпов, причем вплоть до угрожающих жизни ситуаций.

Так, об одном из таких случаев сообщил заместитель главного врача диспансера Анатолий Чертанов после очередной консультации в детской больнице.



«Мальчика привезли на операцию по поводу аппендицита, а он вдруг начал задыхаться. Ребенка спасли, но оказалось, что он — вейпер со стажем и уже имеет серьезное поражение легких — вейп-индуцированную пневмонию. К сожалению, таких случаев теперь все больше», — сообщил заместитель главного врача наркологического диспансера.