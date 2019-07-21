У россиян нет ни желания, ни возможности защищать свои права

В Петрозаводске политолог Реут назвал причины, почему в России люди не защищают свои права.

Не так давно были оглашены результаты многолетнего исследования уровня правовой грамотности россиян. В нём ежегодно участвовали 1600 респондентов из 46 регионов Российской Федерации. По динамике за 2018-2019 гг. стало очевидно, что каждый четвертый человек сталкивался с нарушением своих прав за последний год. Чаще всего права нарушались в сферах жилищно-коммунального хозяйства (29%), медицинских услуг (28%), трудовых отношений (27%) и розничной торговли (25%).

При этом по итогам исследования можно говорить об укоренении феномена правового нигилизма. 40% россиян считают, что существуют только отдельные случаи, когда стоит отстаивать свои права, а 13% уверены, что отстаивать свои права в принципе бесполезно. Основная причина, по которой россияне не борются за свои права, – отсутствие веры в результат (47%). На втором месте – необходимость дополнительных (прежде всего, финансовых и временных) усилий и затрат (25%). В общем, нет ни желания, ни возможности защищаться.

Подробнее читайте в статье Олега Реута "Себе дороже".