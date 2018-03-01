У российских почтальонов выросли зарплаты

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С 1 марта Почта России повысила заработные платы всем сотрудникам городских отделений почтовой связи, а также линейному персоналу почтамтов по всей стране.
Повышение зарплаты коснется почтальонов, операторов связи, начальников отделений и их заместителей. Всего программа повышения зарплат затронет 154 тыс. почтовых работников.
В 2017 году средняя зарплата сотрудников Почты России составляла около 21,7 тыс. рублей.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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