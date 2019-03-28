У "Секса в большом городе" будет продолжение

Paramount Television и Anonymous Content купили права на экранную адаптацию новой, еще не вышедшей книги Кэндис Бушнелл.

Книга появится на магазинных полках только в августе и подробностей по ее содержанию нет. Известно лишь, что место действия прежнее – Нью-Йорк. Как и тематика - секс и дружба. Но с поправкой, что "после пятидесяти", пишет "Российская газета".

По словам президента Paramount TV Николь Клеменс, "Секс в большом городе" оказал огромное влияние на целое поколение женщин, к которому и она сама принадлежит, и ее компания, предвкушая, испытывает радость и гордость продолжить рассказывать эти истории – уже с точки зрения зрелых женщин.

Снимутся ли в адаптации актрисы оригинального сериала, ставшего большим хитом HBO, и его фильмов-сиквелов – пока не известно. Плюс указано: не факт, что новый сериал – прямое продолжение оригинального шоу.

Бушнелл напишет сценарий пилота и выступит исполнительным продюсером.

По срокам данных нет.