У Сергея Светлакова в Карелии "жирок развязывается"

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Актер и телеведущий приехал в Карелию поправить здоровье.
Светлаков написал в инстаграме, что приехал в Карелию в клинику "Кивач".
"Приехал в Карелию, думал буду грустить и много есть… и не получается. Тут все такое радужное, идеальное… Меня не устраивает! Вот что за питание?! Оно же низкокалорийное! С него реально худеешь. Жирок развязывается. Пять раз в день кормят, а килограммы уходят. И все врачи такие серьезные и профессиональные, улыбаются. Я от этого тоже худею...", - написал актер.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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