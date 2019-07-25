Подписаться
Новости. Происшествия
12:15, 25 Июля 2019
фото: "Инстаграм" Александра Воронова

У следствия нет сведений об избиении экс-министра спорта Карелии полицейскими

Загрузка...

Следственное управление Следственного комитета РФ по Карелии не располагает сведениями о применении силы полицейскими в ходе обыска у бывшего министра спорта Александра Воронова.

Об этом сообщил и.о. руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Карелии Евгений Швец.

Он подтвердил, что проводившийся в апреле обыск в квартире Воронова был связан с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту хищения бюджетных средств в Школе высшего спортивного мастерства.

«По делу Воронов допрошен в качестве свидетеля, обвинение ему не предъявлялось, нашими следователями он не задерживался. Что касается информации о его избиении сотрудниками полиции, то у следствия таких сведений не имеется. Поскольку расследование данного дела продолжается, давать по нему прессе более детальные комментарии считаю преждевременным», - сообщил Швец.

Информация о других резонансных уголовных делах - в материале интернет-издания "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-07-25 12:38:06
Что за полиция такая в стране Советов? Там один, не спортсмен, а пьяный, избил трех сотрудников и ударил женщину-полицейскую. Здесь - применили силу к известному человеку, спортсмену?
Барин, что это за страна такая, которую все боятся? И свои, и чужие?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.07.2019, 21:40
Диана Шурыгина обнажилась ради съемок в клипе
19.07.2019, 09:10
ВИДЕО: Поезд насмерть сбил женщину на переезде в Петрозаводске
23.07.2019, 13:07
"Ребята поверили Дмитрию"
18.07.2019, 16:19
"Не могу найти разумных объяснений случившемуся"
18.07.2019, 11:32
Митрополит Карельский Константин: "Сталин повторил подвиг Николая Второго"
23.07.2019, 21:03
ФОТО и ВИДЕО: Сильный пожар произошел на крыше ТЦ "Сигма" на Древлянке

Аналитика

Сегодня 09:56
Политкухня
Когда регионами руководят менеджеры 3
К чему приводит "менеджеризация" губернаторов – взгляд политолога Олега Реута.
Купил квартиру – получи деньги
24.07.2019 13:18
Никто не знает, что такое руны, а лес рубят китайцы
24.07.2019 10:51
Мусорная реформа в Карелии – что ожидает регион?
23.07.2019 13:03
Сын судьи оказался за решеткой 2
22.07.2019 15:48
Вся аналитика

Чтиво

23.07.2019 13:07
Личное мнение
"Ребята поверили Дмитрию" 6
"Столица на Онего" пообщалась с Еленой Смирновой и Ольгой Васильевой, женами пропавших в Баренцевом море дайверов, чтобы увидеть ситуацию с их ракурса.
"Мы, конечно, убились и морально, и физически" 8
22.07.2019 12:58
"Не могу найти разумных объяснений случившемуся" 1
18.07.2019 16:19
Себе дороже 7
18.07.2019 11:34
архив чтиво

Медиа

Соревнования по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира" в Петрозаводске
21.07.2019 14:48
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»