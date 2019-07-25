У следствия нет сведений об избиении экс-министра спорта Карелии полицейскими

Следственное управление Следственного комитета РФ по Карелии не располагает сведениями о применении силы полицейскими в ходе обыска у бывшего министра спорта Александра Воронова.

Об этом сообщил и.о. руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Карелии Евгений Швец.

Он подтвердил, что проводившийся в апреле обыск в квартире Воронова был связан с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту хищения бюджетных средств в Школе высшего спортивного мастерства.

«По делу Воронов допрошен в качестве свидетеля, обвинение ему не предъявлялось, нашими следователями он не задерживался. Что касается информации о его избиении сотрудниками полиции, то у следствия таких сведений не имеется. Поскольку расследование данного дела продолжается, давать по нему прессе более детальные комментарии считаю преждевременным», - сообщил Швец.

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