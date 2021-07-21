У старейшего храма Петрозаводска началось строительство приходского дома

В петрозаводском районе Соломенное началось строительство приходского дома возле Сретенской церкви, которая считается старейшим сохранившимся православным храмом в городе. Как рассказали в информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ, приходской дом планируется возвести двухэтажным, размером 8 на 10 метров. В нем разместятся воскресная школа, храмовая котельная, трапезная.

Напомним, Сретенская церковь в Соломенном построена в 1775 году на месте мужского монастыря, основанного в конце XVI столетия. Деньги на храм пожертвовал олонецкий купец Илья Кононов.