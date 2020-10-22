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У талантливых футболистов Карелии появилась возможность попасть в сборную России

Новости. Спорт
08:20, 23 Октября 2020
фото: ©pixabay.com
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Спортивная школа № 7 заключила соглашение о сотрудничестве на 4 года с петербургским "Зенитом", сообщили в администрации Петрозаводска.

Взаимодействие нацелено на совершенствование мастерства юных футболистов, обеспечение подготовки спортивного резерва для сборных команд по футболу как на Северо-Западе, так и в России в целом.

В рамках соглашения ФК "Зенит" сможет оказывать методическую помощь, проводить семинары для тренеров и совместные тренировки. Кроме того, СШ-7 будет передавать "Зениту" информацию о перспективных воспитанниках, которые могут быть зачислены для подготовки в академии клуба. Для этого школа сможет проводить отбор и просмотр юных футболистов с участием представителей ФК "Зенит".

Аналогичное соглашение было подписано в прошлом году с СШОР "Чертаново". В настоящее время там уже тренируются несколько воспитанников СШ-7. Кроме того, школа как обладатель статуса Детского футбольного центра, присвоенного РФС в 2019 году, принимает на обучение талантливых спортсменов из районов республики. Такая возможность есть благодаря поддержке Специализированной школы искусств. На условиях отбора ребята могут поступить в Школу искусств, разместиться в интернате и параллельно заниматься футболом в СШ-7.

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