У здания речного училища в Петрозаводске появится часовня

Проект часовни на территории Госуниверситета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова обсудили на градсовете, сообщили в администрации Петрозаводска.

На объединенном заседании Художественной комиссии и Градостроительного совета обсудили проект храма "Всех Святых в земле Карельской просиявших" и проект часовни Святителя Николая на территории Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова.

Эксперты также рассмотрели вопрос реконструкции проспекта Ленина и размещения нестационарных объектов торговли и общественного питания на набережной Онежского озера.

Рассмотрение данных вопросов будет продолжено.