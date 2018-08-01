У здания речного училища в Петрозаводске появится часовня

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Проект часовни на территории Госуниверситета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова обсудили на градсовете, сообщили в администрации Петрозаводска.
На объединенном заседании Художественной комиссии и Градостроительного совета обсудили проект храма "Всех Святых в земле Карельской просиявших" и проект часовни Святителя Николая на территории Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова.
Эксперты также рассмотрели вопрос реконструкции проспекта Ленина и размещения нестационарных объектов торговли и общественного питания на набережной Онежского озера.
Рассмотрение данных вопросов будет продолжено.
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