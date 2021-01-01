890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Священник в Карелии все еще предлагает купить детям на Новый год меч 7
Сегодня 14:26
Человек сгорел на пожаре в районе Карелии
Сегодня 12:11
В Карелии продолжается госпитализация больных с пневмонией 1
Сегодня 10:49
Глава Карелии спел под Новый год 9
Сегодня 10:55
За новогодние сутки в Карелии подтвердили еще три смерти от коронавируса 1
Сегодня 10:35
Большой пожар произошел в Петрозаводске за час до Нового года 3
Сегодня 13:40

"У жителей республики порой волосы становятся дыбом"

Новости. Общество
16:36, 01 Января 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

По традиции подводим итоги и вспоминаем все самое важное, что случилось в уходящем году.

Очевидно, что 2020 год для всего мира стал годом коронавируса. Пришедшая из Китая новая коронавирусная инфекция кардинально изменила нашу жизнь. Сюжет страшных фильмов об эпидемиях стал реальностью. В апреле глава Карелии надел форму спасателя и подписал распоряжение, которым ввел жесткие ограничения. И с тех пор Артур Парфенчиков постоянно вносит в этот документ изменения, от которых у жителей республики порой волосы становятся дыбом.

Если другие регионы перешли на самоизоляцию, но при этом там ходил транспорт, которым могли воспользоваться те, кто продолжил работать, остались открытыми магазины, то в Карелии закрылось практически все. Торговые точки были доступны в определенные часы. Самый странный запрет Артура Парфенчикова касался работы магазинов с алкоголем. С 1 апреля было введено ограничение времени продажи алкогольной продукции с 10.00 до 14.00. Затем с 8 апреля время продажи спиртного было продлено до 16.00.

Что еще стало настоящим испытанием для жителей Карелии, читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.12.2020, 12:38
Работы по сносу "Невского пассажа" в Петрозаводске прекращены
25.12.2020, 13:35
Чиновникам Карелии пришлось "выкручиваться" из-за объявленного выходным 31 декабря
30.12.2020, 17:39
Аркадий Рутгайзер покинул пост главврача поликлиники №2 Петрозаводска
30.12.2020, 19:04
Трупы мужчины и женщины найдены сегодня в одном из гаражей Петрозаводска
28.12.2020, 10:18
Минздрав Карелии объяснил, почему в республике стали делать в два раза меньше тестов на коронавирус
26.12.2020, 10:00
Вандалы спилили голубую ель в центре Петрозаводска

Чтиво

30.12.2020 14:51
Без политики
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 1
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»