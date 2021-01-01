По традиции подводим итоги и вспоминаем все самое важное, что случилось в уходящем году.

Очевидно, что 2020 год для всего мира стал годом коронавируса. Пришедшая из Китая новая коронавирусная инфекция кардинально изменила нашу жизнь. Сюжет страшных фильмов об эпидемиях стал реальностью. В апреле глава Карелии надел форму спасателя и подписал распоряжение, которым ввел жесткие ограничения. И с тех пор Артур Парфенчиков постоянно вносит в этот документ изменения, от которых у жителей республики порой волосы становятся дыбом.

Если другие регионы перешли на самоизоляцию, но при этом там ходил транспорт, которым могли воспользоваться те, кто продолжил работать, остались открытыми магазины, то в Карелии закрылось практически все. Торговые точки были доступны в определенные часы. Самый странный запрет Артура Парфенчикова касался работы магазинов с алкоголем. С 1 апреля было введено ограничение времени продажи алкогольной продукции с 10.00 до 14.00. Затем с 8 апреля время продажи спиртного было продлено до 16.00.

Что еще стало настоящим испытанием для жителей Карелии, читайте здесь.