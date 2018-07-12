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Новости. Общество
16:16, 12 Июля 2018

У жителя Германии отобрали обезличенную свинину на границе с Карелией

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Гражданин Германии пытался ввезти из Финляндии в Карелию свинину неизвестного происхождения, но был пойман с поличным, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

У гражданина Германии, следующего из Финляндии через пограничный пункт "Люття", 6 июля в ручной клади при ветеринарно-санитарном досмотре было обнаружено сырое мясо - свинина в полиэтиленовых упаковках, общим весом 6,05 кг.

Кроме того, что данная продукция была обезличена (отсутствовала маркировка завода-изготовителя), она также не сопровождалась и всеми необходимыми ветеринарными документами, гарантирующими качество и безопасность продукта, в связи с чем, ввоз на территорию России данной продукции был запрещен.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении, а обезличенную свинину владельцу пришлось возвратить обратно в Финляндию.

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Комментарии

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Неравнодушный
2018-07-12 16:58:12
Правильно. Обезличенных и неопознанных быть вообще не должно, каждому - чип в голову и идентификационный номер на лбу.
Гость
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