У жителя Германии отобрали обезличенную свинину на границе с Карелией

Гражданин Германии пытался ввезти из Финляндии в Карелию свинину неизвестного происхождения, но был пойман с поличным, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

У гражданина Германии, следующего из Финляндии через пограничный пункт "Люття", 6 июля в ручной клади при ветеринарно-санитарном досмотре было обнаружено сырое мясо - свинина в полиэтиленовых упаковках, общим весом 6,05 кг.

Кроме того, что данная продукция была обезличена (отсутствовала маркировка завода-изготовителя), она также не сопровождалась и всеми необходимыми ветеринарными документами, гарантирующими качество и безопасность продукта, в связи с чем, ввоз на территорию России данной продукции был запрещен.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении, а обезличенную свинину владельцу пришлось возвратить обратно в Финляндию.