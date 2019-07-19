У жительницы Новодвинска арестовали iPhone за долги в Карелии

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Женщина не платила за ЖКУ в Карелии, сообщили в УФСИН по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Жительница Новодвинска получила в наследство долю в квартире, расположенной на территории Карелии, а вместе с ней и обязанность платить по счетам за услуги ЖКХ. Однако, свои обязательства женщина не исполняла и задолженность пришлось взыскать с нее в судебном порядке. Сумма долга составила 57 тысяч рублей.
В ходе разговора с судебным приставом должница воспользовалась своим телефоном, который оказался не из дешевых - iPhone 8. В присутствии понятых пристав его арестовал.
Через платежный терминал она внесла всю сумму долга и исполнительский сбор.
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