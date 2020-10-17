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УАЗик улетел в кювет на трассе в Карелии, понадобилась помощь спасателей

Новости. Происшествия
10:39, 18 Октября 2020
фото: ГИБДД Карелии
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В Пудожском районе Карелии водитель УАЗ не справился с управлением и вылетел в кювет, пострадала пассажирка, сообщили в ГИБДД.

В Пудожском районе Карелии, на 444,334 км автодороги "Вологда – Медвежьегорск" в субботу, 17 октября в 9:30 утра 55-летний водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет, сообщили в ГИБДД Карелии.

Для ликвидации последствий аварии понадобилась помощь спасателей. В 10:19 на месте ДТП работало пожарно-спасательное подразделение Пудожского района (4 человека и 1 единица техники), сообщили в региональном Управлении МЧС.

В результате дорожной аварии пострадала 56-летняя пассажирка, пострадавшей была оказана медицинская помощь, сообщили в Госавтоинспекции.

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