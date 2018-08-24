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Новости. Общество
20:20, 24 Августа 2018

Убийце Джона Леннона в десятый раз отказали в досрочном освобождении

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Комиссия по условно-досрочному освобождению в штате Нью-Йорк в десятый раз отклонила прошение об освобождении Марка Чепмена, убившего в 1980 году участника группы The Beatles Джона Леннона.

Как сообщает "Интерфакс", 63-летний Чепмен отбывает наказание в тюрьме строгого режима "Венде" в штате Нью-Йорк. Он был приговорен в 1980 году к пожизненному заключению с правом просить о помиловании спустя 20 лет.

Комиссия и в этот раз отклонила его прошение, подчеркнув, что убийство Леннона было "эгоистичным и злобным". По мнению членов комиссии, человек, устроивший охоту на знаменитость, должен оставаться за решеткой.

С 2000 года осужденный подал 10 прошений (согласно законам США, подобные прошения можно подавать раз в два года), каждое из которых было отклонено. Следующее он сможет подать в 2020 году.

"Я сожалею, что был таким идиотом и выбрал неправильную дорогу к славе", - говорил Чемпен в прошении об УДО в 2014 году.

8 декабря 1980 года Чемпен пять раз выстрелил в Джона Леннона. Получивший четыре пулевых ранения музыкант скончался в тот же день от кровопотери.

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