Убитая своим отцом девочка была передана ему на воспитание несколько месяцев назад

Прокуратура Карелии начала проверку в связи с насильственной смертью годовалой девочки в селе Деревянное Прионежского района.

Ранее стало известно, что 4 февраля в Деревянном была убита годовалая девочка. По версии следствия, преступление совершил 27-летний отец ребенка, находившийся в тот момент в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося СУ СК возбудил уголовное дело, подозреваемый был задержан.

В прокуратуре Карелии сообщили, что расследование дела взято на особый контроль.

В надзорном ведомстве также отметили, что годовалая девочка была передана на воспитание своему отцу в ноябре 2017 года. Это его родная дочь, которую он растил вместе со своей матерью, бабушкой ребенка. При этом в ведомстве не стали сообщать, где девочка находилась ранее, при каких обстоятельствах была передана отцу и где ее мама.

"Одновременно прокуратура в рамках полномочий, предусмотренных Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации", начала проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей и семейного законодательства должностными лицами медицинских учреждений, учреждений государственной регистрации рождения, установления отцовства, усыновления (удочерения), органов опеки и попечительства, органов местного самоуправления Прионежского района и г. Петрозаводска", - сообщили в ведомстве.

По итогам этой работы прокуратура даст оценку деятельности должностных лиц этих учреждений и рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.