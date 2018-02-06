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Новости. Криминал
16:39, 06 Февраля 2018

Убитая своим отцом девочка была передана ему на воспитание несколько месяцев назад


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Прокуратура Карелии начала проверку в связи с насильственной смертью годовалой девочки в селе Деревянное Прионежского района.

Ранее стало известно, что 4 февраля в Деревянном была убита годовалая девочка. По версии следствия, преступление совершил 27-летний отец ребенка, находившийся в тот момент в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося СУ СК возбудил уголовное дело, подозреваемый был задержан.  

В прокуратуре Карелии сообщили, что расследование дела взято на особый контроль.

В надзорном ведомстве также отметили, что годовалая девочка была передана на воспитание своему отцу в ноябре 2017 года. Это его родная дочь, которую он растил вместе со своей матерью, бабушкой ребенка. При этом в ведомстве не стали сообщать, где девочка находилась ранее, при каких обстоятельствах была передана отцу и где ее мама.  

"Одновременно прокуратура в рамках полномочий, предусмотренных Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации", начала проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей и семейного законодательства должностными лицами медицинских учреждений, учреждений государственной регистрации рождения, установления отцовства, усыновления (удочерения), органов опеки и попечительства, органов местного самоуправления Прионежского района и г. Петрозаводска", - сообщили в ведомстве.

По итогам этой работы прокуратура даст оценку деятельности должностных лиц этих учреждений и рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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Комментарии

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vist
2018-02-06 16:46:47
Тот, кто передал ребёнка этому извергу, должен понести наказание наравне с убийцей.
Гость
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