Убыль населения Карелии ускорилась в 2022 году, несмотря на снижение смертности

Население Карелии с начала года сократилось на 2,5 тыс. человек.
Это больше, чем за тот же период прошлого года, когда число жителей республики уменьшилось на 2,2 тыс.
Такие данные приведены в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».
Количество смертей в республике уменьшилось по сравнению с прошлым годом, но сократилась и рождаемость. Поэтому естественная убыль выросла и составила к 1 мая 2529 человек.
Миграция почти не повлияла на демографическую ситуацию. С начала года миграционный прирост составил всего 47 человек.
В результате к 1 мая общая численность населения Карелии снизилась до 600,6 тыс. человек.
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