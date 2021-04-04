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Убыль населения в Карелии меньше, чем в других регионах Северо-Запада, но прогнозы везде плохие

Новости. Общество
11:15, 05 Апреля 2021
фото: Столица на Онего
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Количество жителей Карелии за последние 3 года сократилось на 2,2% или на 13,4 тыс. человек за счет естественной убыли и миграционного оттока.

Темпы сокращения населения в Карелии ниже, чем во всех остальных регионах Северо-Запада, где было зафиксировано уменьшение численности жителей.  

Это следует из демографического рейтинга регионов России, составленного агентством РИА Новости на основе данных за 2018-2020 годы.

За этот период естественная убыль населения Карелии составила 11,2%, миграционная убыль - 1,7%.

В общероссийском рейтинге Карелия заняла 59 место.

"Сильнее всего на ухудшение демографической ситуации повлиял 2020 год, когда основное влияние на процессы оказала пандемия коронавируса. Она, с одной стороны, обусловила прирост смертности, а с другой — привела к существенному ослаблению миграционных потоков из-за введенных ограничений", - говорится в комментарии к рейтингу.

Прогноз на 2021 год не отличается оптимизмом - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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