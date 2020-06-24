Убыточными в Карелии оказались две трети кафе и ресторанов

Многие кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания в Карелии, пережившие резкий спад из-за эпидемии, были убыточными и до этого времени.

Такой вывод следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

В документе приведены данные о финансовых результатах общепита в I квартале 2020 года. Чистый убыток в отрасли за этот период составил 4,3 млн рублей, количество убыточных заведений достигло 66,7%. Как отразилось на ситуации в отрасли введение ограничительных мер, когда большинство предприятий общественного питания прекратили работу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".