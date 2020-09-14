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Учащиеся школ Карелии получат комплекты смартбоксов от Сбербанка для подключения к Школьной цифровой платформе

Новости. Общество
11:53, 15 Сентября 2020
фото: © пресс-служба Министерства образования Карелии
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Учащиеся 64 школ Карелии будут осваивать основные образовательные программы с помощью Школьной цифровой платформы, разработанной в рамках реализации программы "Цифровая платформа персонализированного образования для школы" Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее".

Для подключения к Школьной цифровой платформе школы и нуждающиеся семьи региона получат комплекты смартбоксов от Сбербанка, включающих приставку для телевизора и клавиатуру с тачпадом. Вручение первой партии смартбоксов состоялось в петрозаводской средней общеобразовательной школе № 43 с углубленным изучением отдельных предметов. 

Платформа ШЦП содержит сервисы, обеспечивающие персонализированное образование и современный цифровой контент по всем предметам школьной программы 5–9 классов, позволяя учителям использовать интерактивные и авторские образовательные модули, автоматизировать рутинные операции и привнести в очный образовательный процесс новые формы взаимодействия учителей, наставников с учениками.

Об инициативе безвозмездно передать нуждающимся российским семьям 25 000 смартбоксов для занятий на Школьной цифровой платформе Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф рассказал в июле этого года во время совещания с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Передавая смартбоксы, управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим подчеркнул, что банк активно участвует в реализации целей, обозначенных главой государства Владимиром Путиным в Указе № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". В рамках благотворительных инициатив Сбербанк инвестирует в повышение качества образования, предоставляя детям и молодым специалистам уникальные возможности для развития профессиональных навыков, выстраивания персональной траектории личностного роста, раскрытия творческих и интеллектуальных способностей.

"Основной образовательной стратегией сегодня становится развитие личностного потенциала школьников. Качественный потенциал педагога – ключевое условие успеха и эффективности его профессиональной деятельности, что, несомненно, влияет на качество образования в целом. Современное образование, безусловно, требует от педагога наличие цифровых компетенций: это и цифровая, и компьютерная, и медиа-грамотность. Благодаря реализации проекта Сбербанка происходит обучение не только школьников, но и педагогов, что делает образовательный процесс полезным и увлекательным для всех его участников", – поделилась первый заместитель министра образования Республики Карелия Наталья Кармазина.

"Смартбоксы позволят пользоваться всеми возможностями платформы тем школьникам, у которых дома нет компьютера. Это значит, что еще больше детей смогут учиться по персонализированной модели, получив доступ к интерактивным и авторским образовательным модулям. Уверен, что Школьная цифровая платформа станет тем инструментом, который повысит мотивацию учеников и вдохновит их на получение новых знаний", – отметил управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк  Константин Бугрим.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк
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