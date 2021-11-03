Участки, доступные для жилищного строительства, в Карелии появились на онлайн-карте

Управление Росреестра по Республике Карелия подготовило разъяснения о размещении информации о территориях и земельных участках для жилищного строительства на публичной кадастровой карте.

«Карельским Росреестром во взаимодействии с органами власти и местного самоуправления республики проводится работа по выбору земельных участков, которые пригодны для жилищного строительства. Удобный сервис поиска свободных для застройки территорий позволяет застройщикам и жителям Карелии подобрать подходящие земельные участки для строительства, а также в режиме онлайн подать обращение о заинтересованности в уполномоченный орган», — рассказала руководитель Управления Анна Кондратьева.

В Карелии на публичной кадастровой карте отражено 16 земельных участков площадью от 10 до 473 тысяч квадратных метров в Сегежском, Сортавальском, Лоухском районах, Петрозаводске и Костомукше.

Сервис «Публичная кадастровая карта» доступен для всех желающих. Для поиска земельных участков необходимо выбрать пункт меню «Жилищное строительство», в строке поиска указать номер региона и символы: двоеточие и звездочку (например: «10:*»). Сервис отображает информацию из Реестра недвижимости, о потенциале использования участка, наличии инженерных сетей и обеспечивает взаимодействие заинтересованных лиц с уполномоченными органами власти и местного самоуправления.