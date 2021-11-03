890x80
Реклама

Участки, доступные для жилищного строительства, в Карелии появились на онлайн-карте

Новости. Общество
15:50, 03 Ноября 2021
фото: © «Публичная кадастровая карта»

Новости партнеров

Управление Росреестра по Республике Карелия подготовило разъяснения о размещении информации о территориях и земельных участках для жилищного строительства на публичной кадастровой карте.

«Карельским Росреестром во взаимодействии с органами власти и местного самоуправления республики проводится работа по выбору земельных участков, которые пригодны для жилищного строительства. Удобный сервис поиска свободных для застройки территорий позволяет застройщикам и жителям Карелии подобрать подходящие земельные участки для строительства, а также в режиме онлайн подать обращение о заинтересованности в уполномоченный орган», —  рассказала руководитель Управления Анна Кондратьева.

В Карелии на публичной кадастровой карте отражено 16 земельных участков площадью от 10 до 473 тысяч квадратных метров в Сегежском, Сортавальском, Лоухском районах, Петрозаводске и Костомукше.

Сервис «Публичная кадастровая карта» доступен для всех желающих. Для поиска земельных участков необходимо выбрать пункт меню «Жилищное строительство», в строке поиска указать номер региона и символы: двоеточие и звездочку (например: «10:*»). Сервис отображает информацию из Реестра недвижимости, о потенциале использования участка, наличии инженерных сетей и обеспечивает взаимодействие заинтересованных лиц с уполномоченными органами власти и местного самоуправления.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.10.2021, 18:48
Что хотят построить по новому Генплану Петрозаводска: самое важное
27.10.2021, 18:50
Вице-премьер Карелии разъяснил новые требования об отстранении невакцинированных от работы
29.10.2021, 16:41
В Петрозаводске мужчина добежал до поезда и умер
29.10.2021, 09:07
Скандальный «Невский пассаж» в Петрозаводске сносу не подлежит
01.11.2021, 14:22
За десять лет из Карелии уехал целый город
30.10.2021, 08:40
Умерла известный в Петрозаводске врач

Аналитика

02.11.2021 12:37
Обществоведение
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска 4
Изменения в Генеральном плане Петрозаводска предусматривают выделение множества участков для жилищной, общественно-деловой и промышленной застройки, вписанных в единую концепцию комплексного развития города.
Проценты в рост: власти подсчитают бедность и духовность населения 4
01.11.2021 14:49
Размеры антикризисных микрозаймов для предпринимателей в Карелии увеличены вдвое
01.11.2021 14:48
За десять лет из Карелии уехал целый город 11
01.11.2021 14:22
Надежда Дрейзис: «Мне нечего бояться» 17
01.11.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

28.10.2021 10:55
Личное мнение
Были лучшие, а стали худшие? 3
Бывший директор единственного на Северо-Западе России Центра поморской культуры о решении властей Беломорского района Карелии о реорганизации учреждения.
«Я — аномалия системы» 12
22.10.2021 10:41
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
21.10.2021 17:00
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»