Участника драки на дискотеке ищет полиция Петрозаводска (ВИДЕО)

Молодой человек сильно ударил в лицо своего соперника и попал в кадр камеры видеонаблюдения.

Сотрудники полиции Петрозаводска ищут молодого человека, запечатленного на видеозаписи. Его подозревают в драке на дискотеке в одном из развлекательных заведений города.

Всех, кто знает его и где подозреваемого можно найти, полиция просит сообщить эти сведения по телефону: 8 999-094-55-89.



Конфиденциальность гарантируется, рассказали в МВД Карелии.