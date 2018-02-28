15:01, 28 Февраля 2018
Участникам ВОВ в Петрозаводске раздадут бесплатные проездные на автобус, действительные до конца года
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В Петрозаводске с 1 марта участникам и инвалидам Великой Отечественной войны начнут раздавать бесплатные билеты для проезда в городских автобусах, сообщает мэрия.
"С 1 марта в Комплексном центре социального обслуживания "Истоки" участникам и инвалидам Великой Отечественной войны или их представителям по доверенности будут выдаваться именные бесплатные проездные билеты", - сказано в сообщении.
Как пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев, договоренность об этом была достигнута со всеми транспортными компаниями.
"Выданные проездные билеты будут действительны до конца года", - сказал он.
Центр "Истоки" расположен по адресу: улица Лизы Чайкиной, 9. Телефон для справок - 76-95-46.
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