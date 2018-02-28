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Новости. Общество
15:01, 28 Февраля 2018

Участникам ВОВ в Петрозаводске раздадут бесплатные проездные на автобус, действительные до конца года

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В Петрозаводске с 1 марта участникам и инвалидам Великой Отечественной войны начнут раздавать бесплатные билеты для проезда в городских автобусах, сообщает мэрия.

"С 1 марта в Комплексном центре социального обслуживания "Истоки" участникам и инвалидам Великой Отечественной войны или их представителям по доверенности будут выдаваться именные бесплатные проездные билеты", - сказано в сообщении.

Как пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев, договоренность об этом была достигнута со всеми транспортными компаниями.

"Выданные проездные билеты будут действительны до конца года", - сказал он.

Центр "Истоки" расположен по адресу: улица Лизы Чайкиной, 9. Телефон для справок - 76-95-46.

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Комментарии

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dgin
2018-02-28 17:18:22
Круто , типа от Путина . Да ,уж , после выборов то не выдать ??? Сплошная политика.
Американец
2018-02-28 16:21:02
очередное издевательство либерального крыла над ветеранами
кир
2018-02-28 16:16:52
Бакинову не давать проездной. Он не был участником войны по возрасту. Юбилейную медаль швырнул властям за всё хорошее, что получил от родины. Внести его в базу данных как смутьяна неблагодарного.
Zim
2018-02-28 15:43:34
И много мы видим 90-летних стариков разезжающих на маршрутках? Может еще цинично принять решение: каждому участнику гражданской войны по трехкомнатной квартире от Бандарчука и компании?
deep
2018-02-28 15:28:36
Круто! А сколько, напишите пожалуйста, осталось участников ВОВ, которые еще ездят на автобусах? И все ли живут в благоустроенных квартирах?
Гость
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