Участникам ВОВ в Петрозаводске раздадут бесплатные проездные на автобус, действительные до конца года

В Петрозаводске с 1 марта участникам и инвалидам Великой Отечественной войны начнут раздавать бесплатные билеты для проезда в городских автобусах, сообщает мэрия.

"С 1 марта в Комплексном центре социального обслуживания "Истоки" участникам и инвалидам Великой Отечественной войны или их представителям по доверенности будут выдаваться именные бесплатные проездные билеты", - сказано в сообщении.

Как пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев, договоренность об этом была достигнута со всеми транспортными компаниями.

"Выданные проездные билеты будут действительны до конца года", - сказал он.

Центр "Истоки" расположен по адресу: улица Лизы Чайкиной, 9. Телефон для справок - 76-95-46.