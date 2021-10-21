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Участники электронной переписи населения в России получат QR-код

Новости. Общество
16:07, 21 Октября 2021
фото: © strana2020.ru

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В нынешнем году Всероссийская перепись населения впервые проходит в цифровом формате.

Воспользоваться им можно на портале госуслуг, правда, подтвердить свое участие в переписной кампании все равно придется с помощью QR-кода, который необходимо будет показать переписчику во время обхода квартир. В отличие от вакцинации против коронавируса отсутствие такого QR-кода никак не повлияет на посещение в Карелии общественных мест, поскольку участие в переписи совершенно добровольно, и никто не станет ущемлять ваши права, если вы не захотите заполнять анкету на портале госуслуг и впускать переписчика в свой дом.

Одним из главных вопросов, ответ на которой даст перепись, станет национальный состав населения республики.

Читайте подробнее в статье «Поморский код»

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