Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Руководитель аэропорта "Петрозаводск" получил предупреждение от прокурора за странную закупку 4
30.01.2021 16:24
Глава Карелии мечтает о спа-отеле на Белом море 6
30.01.2021 16:39
Полицейские в Карелии нашли 45-летнего мужчину, который ушел из дома и пропал
30.01.2021 17:55
Глава Петрозаводска рассказала, когда откроют садики на Ленинградской и в "Чистом городе" 3
30.01.2021 15:45
В Карелии суд наказал двух женщин за призывы к несанкционированным митингам 8
30.01.2021 20:05

Участники несанкционированной акции в поддержку Навального двинулись колонной по центру Петрозаводска

Новости. Общество
13:25, 31 Января 2021
фото: Валерий Поташов / Столица на Онего
Загрузка...

Собравшиеся на несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального направились колонной по проспекту Ленина.

Протестующие покинули территорию фонтана "Молекула" напротив Петрозаводского университета и направились вниз по проспекту Ленина. Об этом сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий.

В этом же направлении двинулся весь состав правоохранительных органов.

К зданию правительства на проспекте Ленина в этой связи подогнали сотрудников правоохранительных органов, а также автобусы и автозаки силовиков. Однако митингующие прошли мимо и направились дальше.

Колонну участников несанкционированной акции сопровождают наряды полиции и служебная техника силовых органов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-01-31 13:59:22
Опять сопли распустили? Где массовые задержания? Мгновенное исключение из ПетрГУ, который ещё тот рассадник заразы.
однозначно
2021-01-31 13:55:20
стадо майданутых бездельников. Штрафовать нещадно и на общественные работы по уборке снега.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.01.2021, 20:40
Социальные выплаты вырастут с 1 февраля
27.01.2021, 10:10
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)
26.01.2021, 06:40
Конфликт на парковке в Петрозаводске закончился перестрелкой с двумя пострадавшими
26.01.2021, 10:13
Мишустин посетит Карелию с рабочим визитом
29.01.2021, 15:50
"Озеро" для аэропорта

Чтиво

29.01.2021 15:33
Личное мнение
Призрак "Пудожской Ривьеры" бродит по Карелии 4
Республиканские власти мечтают о спа-отеле на Белом море.
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
26.01.2021 14:30
Кузнецы своего счастья
26.01.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»