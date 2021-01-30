Участники несанкционированной акции в поддержку Навального двинулись колонной по центру Петрозаводска

Собравшиеся на несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального направились колонной по проспекту Ленина.

Протестующие покинули территорию фонтана "Молекула" напротив Петрозаводского университета и направились вниз по проспекту Ленина. Об этом сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий.

В этом же направлении двинулся весь состав правоохранительных органов.

К зданию правительства на проспекте Ленина в этой связи подогнали сотрудников правоохранительных органов, а также автобусы и автозаки силовиков. Однако митингующие прошли мимо и направились дальше.

Колонну участников несанкционированной акции сопровождают наряды полиции и служебная техника силовых органов.