Участники опроса не спешат делать выводы по поводу масштабного ремонта в Петрозаводске

Более 600 человек ответили на вопрос: довольны ли вы масштабным ремонтом в Петрозаводске.

В связи с юбилеем Карелии в Петрозаводске проводится масштабный ремонт: благоустраиваются парковые зоны, набережная, асфальтируются пешеходные дорожки, ремонтируются тротуары и дороги, обновляются фасады зданий в центральной части города, проводится озеленение.

В рамках благоустройства подрядчик организовал проведение ремонтных работ одновременно на всей территории города, ограничив в некоторых местах проход и проезд. Начавшиеся ремонтные работы затягиваются, доставляя неудобства горожанам и гостям Петрозаводска.

В связи с чем интересовались у читателей: довольны ли они масштабным ремонтом Петрозаводска?

В опросе приняли участие 642 человека, большинство из которых – 238 (37%) считают, что делать какие-либо выводы пока рано: вот завершатся работы – и все станет видно.

Чуть меньшее количество респондентов – 217 (33%) признались, что им не нравится развернувшийся масштабный ремонт, так как перерыли весь город.

И 187 (29%) участников опроса довольны происходящим и считают, что, несмотря ни на что, ремонт делать надо.

Как отметили в мэрии, всем подрядчикам, нарушившим сроки выполнения контракта, выставлены претензии.