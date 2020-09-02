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Участники опроса не спешат делать выводы по поводу масштабного ремонта в Петрозаводске

Новости. Общество
11:23, 03 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
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Более 600 человек ответили на вопрос: довольны ли вы масштабным ремонтом в Петрозаводске.

В связи с юбилеем Карелии в Петрозаводске проводится масштабный ремонт: благоустраиваются парковые зоны, набережная, асфальтируются пешеходные дорожки, ремонтируются тротуары и дороги, обновляются фасады зданий в центральной части города, проводится озеленение.

В рамках благоустройства подрядчик организовал проведение ремонтных работ одновременно на всей территории города, ограничив в некоторых местах проход и проезд. Начавшиеся ремонтные работы затягиваются, доставляя неудобства горожанам и гостям Петрозаводска.

В связи с чем интересовались у читателей: довольны ли они масштабным ремонтом Петрозаводска?

В опросе приняли участие 642 человека, большинство из которых – 238 (37%) считают, что делать какие-либо выводы пока рано: вот завершатся работы – и все станет видно.

Чуть меньшее количество респондентов – 217 (33%) признались, что им не нравится развернувшийся масштабный ремонт, так как перерыли весь город.

И 187 (29%) участников опроса довольны происходящим и считают, что, несмотря ни на что, ремонт делать надо.

Как отметили в мэрии, всем подрядчикам, нарушившим сроки выполнения контракта, выставлены претензии.

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Комментарии

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Juniper59
2020-09-03 12:38:08
Хорошо бы ещё все кто третий месяц бродит по городу как по стройплощадке, обходя тротуары и лестницы по кустам, газонам и буеракам, выкатывали претензии к мэрии. Может, тогда на Ленина, 2 научились бы носы от бумаг отрывать и хотя бы в окна кабинетов выглядывать.
VladPTZ
2020-09-03 12:32:54
Хорошо облагородили, полребоики зачем-то все подряд поменяли и тротуары по всему городу разбили. Спрашивается зачем такое благоустройство.
Гость
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