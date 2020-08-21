Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В больницы Карелии поступит 15 новых автомобилей "скорой"
21.08.2020 18:20
В Карелии мужчина через балкон соседей на пятом этаже залез к знакомой 1
21.08.2020 16:22
Глава Карелии поручил открыть ресторан рядом с Музеем Карельского фронта (ФОТО) 4
21.08.2020 16:13
Александр Чепик проинспектировал ход работ на объектах 100-летия Карелии в Петрозаводске (ФОТО) 9
21.08.2020 17:58
Подрядчик неудачно сложил лестницу в Петрозаводске (ФОТО) 5
21.08.2020 17:00

Разгромившим Петрозаводск подрядчикам отправлены претензии за нарушение условий контракта

Новости. Общество
11:24, 22 Августа 2020
фото: Администрация Петрозаводска
Загрузка...

Всем без исключения подрядчикам, нарушившим условия контракта, направлены претензии, сообщили в администрации Петрозаводска.

Глава карельской столицы и премьер-министр правительства республики осмотрели ход работ по благоустройству Голиковского парка.

В пятницу в ходе объезда объектов, которые благоустраиваются в рамках подготовки к 100-летию Карелии, Ирина Мирошник и Александр Чепик посетили Голиковский парк.

Обновление этой общественной территории ООО "СМС" начало в конце июня. В рамках муниципального контракта модернизируется пешеходная инфраструктура. Однако подрядная организация допустила нарушения подготовки строительного процесса.

По заключению специалистов, вопреки условиям контракта подрядчики зачастую экономят на привлечении геодезистов, что негативно сказывается на устройстве уклонов, бордюров и других элементов проекта. Некачественные работы необходимо переделать.

"Претензии направлены уже всем без исключения подрядчикам, кто нарушил в какой-то части условия контракта. И будем рассматривать, конечно, и расторжение контрактов, потому что в этом случае будут серьезные выплаты по ранее оговоренным банковским гарантиям. Рассчитываем, что такие финансовые наказания мотивируют подрядчиков в следующем году уже задумываться, когда они выходят на муниципальные контракты и берут большие объемы работ", - отметила в ходе осмотра объекта Ирина Мирошник.

Напомним, согласно проекту, по периметру собора Александра Невского подрядчик должен замостить дорожки габбро-диабазом, демонтированным в рамках реконструкции Онежской набережной. Использование имеющегося материала значительно снизило стоимость благоустройства. Остальные пешеходные дорожки, ведущие к храму, замостят бетонной брусчаткой. Вдоль них установят урны и скамейки. Помимо этого, в рамках проекта отремонтируют тротуар вдоль проспекта Александра Невского от улицы Варламова до Калинина. Срок завершения работ, согласно муниципальному контракту, 30 сентября. Стоимость объекта - около 15 млн рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мария
2020-08-22 12:38:13
Полнейшая некомпетентность и разгильдяйство Администрации города Петрозаводска и его ситименеджерши. Хотя, слово "менеджер" к ней применять категорически нельзя, управлять она не умеет. Наказания мотивируют подрядчиков в следующем году уже задумываться....???? Нуууу, это просто вершина "управленческой" мысли! А в этом году хоть кто- нибудь из власть предержащих задумается о разбомбленном городе П? Работать начнёте или имитация и дальше продолжится?
Сергей
2020-08-22 11:44:38
Закономерный результат деятельности приставов , бурятов и учителей .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2020, 15:02
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)
15.08.2020, 12:51
Карельский гинеколог назвал распространенные проблемы женского здоровья
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
16.08.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СУОЯРВИ В ФЕКАЛИЯХ, ВАНДАЛЫ В КАРЕЛИИ И ЗВЕЗДЫ НА ПРИРОДЕ
16.08.2020, 09:06
Водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком на трассе в Карелии
19.08.2020, 16:29
В БСМП Петрозаводска умерла женщина, которую пытались спасти сотрудники МЧС (ФОТО)

Аналитика

21.08.2020 11:27
Обществоведение
Карелии прогнозируют медленное вымирание
Естественную убыль населения республики в ближайшие полтора десятка лет не покроют даже мигранты.
ФЦП к 100-летию республики: не провалили, но скорректировали
21.08.2020 09:40
Алло, кто на проводе?
20.08.2020 09:30
Теплотрасса с сюрпризом 2
19.08.2020 11:28
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным 1
18.08.2020 16:41
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2020 11:11
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
21.08.2020 11:05
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»